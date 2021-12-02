Число умерших от коронавируса в Башкирии превысило 3,6 тыс. человек

514 зараженных коронавирусом пациентов лежал в ковид госпиталях

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 3 617 человек. За прошедшие сутки инфекция унесла жизни 34 пациентов. Статистику на 2 декабря озвучил региональный оперштаб.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике достигло 107 696. Инфекцию диагностировали у 662 жителей. Переболели коронавирусом более 96,6 тыс. человек, 658 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

По данным местного Минздрава, активными носителями инфекции сейчас числятся 7 477 граждан Башкирии: 6 963 лечатся дома, 514 лежал в ковид госпиталях. 110 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Первым компонентом вакцины привились более 2 млн человек, вторым – 1,75 млн.