Хабиров поручил усилить работу по ликвидации точек продаж суррогатного алкоголя

Хабиров заявил, что перед новым годом борьбу с нелегальным алкоголем необходимо усилить

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики и администрациям муниципалитетов усилить работу по борьбе с производителями суррогатного алкоголя. Руководитель региона дал задание чиновникам на совещании в Центре управления республикой 2 декабря.

– Несколько лет назад мы успешно проводили рейды по точкам нелегальных продаж и изготовления суррогата, – сказал Хабиров. – Нужно вновь организовать эту работу, защитить жизни и здоровье наших жителей. Это особенно важно в период новогодних праздников, когда потребление алкоголя по объективным причинам будет больше.

Глава добавил, что «все нелегальные точки продаж нужно оперативно выявлять и ликвидировать с возбуждением уголовных дел».

По данным Минторга Башкирии, за текущий год из незаконного оборота было изъято «около 15 тысяч литров» контрафактного алкоголя. Общая сумма штрафов, выписанных продавцам и изготовителям суррогата, превысила 9 млн рублей. Руководитель министерства Алексей Гусев отметил, что за счет профилактических рейдов число пьяных преступников в 2020 году уменьшилось на 5,2%, а за 10 месяцев текущего года – на 7,7%. В 2020-м от отравления нелегальной спиртосодержащей продукцией скончались 73 человека, что на 30% меньше, чем в 2019-м и в три раза ниже показателей 2018-го.