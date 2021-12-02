Аналитики назвали продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю

Специалисты Башстата сравнили ценники в магазинах на 22 и 29 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Башстата назвали продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю. Специалисты сравнили ценники на 22 и 29 ноября.

Согласно данным ведомства, в процентном соотношении больше всего подорожала капуста. Сейчас килограмм обходится в 39 рублей, что на рубль или 3,1% больше, чем неделей ранее. Повышение цен также затронуло ржаной хлеб (61 руб.: +2.9% или +1,75 руб.), мороженую рыбу (162 руб. за кг: +2% или +3 руб.), жирный творог (343 руб. за кг: +1,8% или +6 руб.) и куриные яйца (78 руб. за 10 шт.: +1,6% или +1 руб.).

Напротив, упали в цене помидоры (127,6 руб. за кг: -12% или -17 руб.), конфеты в шоколаде (307 руб. за кг: -4,2% или -13,5 руб.), овощные консервы для детского питания (511 руб. за кг: -2,6% или -13,5 руб.), огурцы (108 руб. за 1 кг: -2,4% или -2,5 руб.), молочные смеси для детского питания (почти 859 руб. за кг: -1,8% или -16 руб.) и охлажденная курица (174 руб. за 1 кг: -1,7% или -3 руб.)