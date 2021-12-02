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Общество2 декабря 2021 5:49

В Башкирии из-за ремонта на нефтепроводе перекрыли участок трассы

Речь идет об автодороге Октябрьский – Ермекеево в Туймазинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ограничение на трассе будет действовать до конца текущего дня

Ограничение на трассе будет действовать до конца текущего дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Туймазинском районе Башкирии из-за производственных работ на нефтепроводе Стахановского месторождения до 23:00 2 декабря перекрыт участок трассы Октябрьский – Ермекеево. Ограничение на проезд всех видов транспорта введено на 20-м километре автодороги рядом с деревней Якшаево. Об этом сообщило управление дорожного хозяйства республики.

Ведомство представило схему альтернативного объезда закрытого участка. С ней можно ознакомиться ниже.

Схема объезда участка автодороги, где введено ограничение

Схема объезда участка автодороги, где введено ограничение