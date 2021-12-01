В Башкирии женщина до смерти забила мужа поленом и оставалась безнаказанной девять лет

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В Зианчуринском районе Башкирии женщина до смерти забила мужа поленом и оставалась безнаказанной девять лет. Следователи нашли доказательства причастности обвиняемой к преступлению, вернувшись к расследованию в 2021 году. Об этом сообщил Следственный комитет.

Утром 16 апреля 2012 года в бане собственного домовладения в селе Исянгулово мертвого 52-летнего мужчину с пробитой головой обнаружила дочь. Жена погибшего рассказала следователям, что всю ночь спала и ничего не слышала. Свидетелей тогда сыщики так и не смогли найти, и преступление осталось нераскрытым.

В 2021 году криминалисты и сотрудники полиции возобновили расследование. Они допросили родственников и знакомых погибшего, а также проверили их алиби. Правоохранителям удалось выяснить, что между супружеской парой постоянно происходили ссоры, в ходе которых женщина била мужа. Она сама по себе была вспыльчивым человеком, и также нередко дралась с односельчанами. В итоге на допросе у следователя 60-летняя обвиняемая частично признала вину в преступлении и рассказала, что случилось.

– Вечером 15 апреля 2012 год между супругами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемая нанесла мужу несколько ударов поленом по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а злоумышленница вернулась домой и легла спать, – следует из версии следствия.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом направлено в суд.