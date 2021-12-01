Банька, «автобус 18+» и апартаменты: в Уфе выставили на продажу легендарный клуб

Фото: https://www.instagram.com/hefnerufa

В Уфе в очередной раз пытаются продать здание клуба Hefner и остальные активы заведения.

На популярном сайте по продаже недвижимости сообщается, что общая площадь развлекательного заведения составляет почти 900 квадратных метров. В трехэтажном здании разместились караоке, баня, апартаменты, мужской клуб, ресторан с кухней и спорт-бар.

Клуб оснащен всеми необходимыми для комфортной работы системами. Здесь уже есть охранная система, вентиляция, интернет, ТВ и аудиоподготовка.

Вместе со зданием центра будущей покупатель получит тот самый «автобус 18+» с прозрачными задними дверьми. Его пассажиры часто привлекает внимание уфимских автолюбителей откровенными танцами. Также новому собственнику передадут аккаунты заведения в социальных сетях.

Стоимость готового бизнеса оценили в 98,5 миллионов рублей. Примечательно, что здание клуба соседствует с отделом МРЭО ГИБДД Башкирии.