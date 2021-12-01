Как сохранить вены здоровыми, а ноги красивыми? Уфимский врач рассказал, как уберечь себя от варикоза

Тяжесть и боль в ногах, некрасивые сосудистые «звездочки» - эти симптомы знакомы очень многим. При этом мало кто знает, что варикозная болезнь вен может привести к серьезным осложнениям, и затягивать с лечением нельзя. В эфире «Комсомольской правды» выступил руководитель Клиники современной флебологии, врач-хирург Азат Хафизов, который рассказал, кто в группе риска, и можно ли обойтись без операции.

По словам доктора, наиболее часто встречаются такие заболевания вен как варикоз и посттромботическая болезнь. Второй вариант часто возникает вследствие травмы, когда строение вен начинает меняться, может возникнуть венозная непроходимость и др. С варикозом тоже все непросто, в группе риска – многие.

- Даже у человека с хорошей наследственностью может быть варикоз. А если у близких родственников был варикоз, то риск его появления возрастает многократно. Также в зоне риска представители «стоячих» профессий – учителя, хирурги, парикмахеры и др. У них варикоз встречается в 3-4 раза чаще. Ну и, наконец, беременность и роды, которые утраивают риск развития варикоза, - отмечает Азат Хафизов.

По словам врача, пугаться не стоит. Современная медицина при лечении варикоза отдает предпочтение все же консервативному лечению, а не операции.

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