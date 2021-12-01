В Уфе составлено порядка 200 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте

фото: Минтранс РБ

В Уфе с начала действия антиковидного указа главы республики (с марта 2020 года) было составлено «около 200 административных протоколов» о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Об этом сегодня, 1 декабря сообщил региональный Минтранс.

– 80 протоколов переданы в суд, по 50 протоколам мировыми и районными судами Уфы вынесены предупреждения и назначены штрафы, – передали в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что с начала текущего года совместно с городскими управлениями ГИБДД в Уфе и Стерлитамаке было проведено 160 рейдов по проверке соблюдения масочного режима водителями и пассажирами. Было проинспектировано «более 200 маршрутов» общественного транспорта, а также авто- и железнодорожные вокзалы.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан он составляет 1-3 тыс. рублей, при повторном эпизоде – 15-30 тыс. рублей.