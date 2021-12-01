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Происшествия1 декабря 2021 11:13

В башкирской школе 14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьница села на подоконник и потеряла равновесие

Школьница села на подоконник и потеряла равновесие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе башкирского города Нефтекамска 14-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже. Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Сегодня, 1 декабря, ведомство сообщило, что проводит проверку.

– 29 ноября на перемене между уроками несовершеннолетняя открыла окно, чтобы проветрить помещение, села на подоконник и, потеряв равновесие, выпала из окна третьего этажа, – передала пресс-служба СК РБ.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Сейчас они опрашивают очевидцев несчастного случая.