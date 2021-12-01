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Происшествия1 декабря 2021 8:45

В башкирском селе без отопления остались 33 дома на 1995 человек, два детсада и школа

В населенном пункте произошла утечка теплоносителя
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Без тела остались 33 многоквартирных дома, где проживают 1 995 человек (в том числе 600 детей)

Без тела остались 33 многоквартирных дома, где проживают 1 995 человек (в том числе 600 детей)

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 1 декабря, в башкирском селе Аскарово Абзелиловского района произошло массовое отключение отопления. Причиной стала коммунальная авария – утечка теплоносителя. Об этом сообщило республиканское МЧС.

По данным экстренного ведомства, без тела остались 33 многоквартирных дома, где проживают 1 995 человек (в том числе 600 детей), а также два детских сада и школа.

– На данный момент ведутся поиски места утечка, – передали в МЧС.

Там отметили, что ситуация находится «на контроле». В инциденте разбирается руководство местной ресурсоснабжающей организации.