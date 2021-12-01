Башкирии дали 400 млн рублей из федерального бюджета на строительство школы

фото: правительство РБ

Башкирия получила из федерального бюджета более 400 млн рублей на строительство школы на 1225 мест в городе Учалы. Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщило республиканское правительство.

Площадь учреждения превысит 18 тысяч квадратных метров. Кроме классных кабинетов, там будут два спортивных и один актовый зал, а также пищеблок. Прилегающая территория будет занята спортивными и детскими площадками с полем для мини-футбола.

Возведение школы началось летом текущего года. На данный момент генподрядчик выполнил 50% работ. Рабочие проложили наружные сети водопровода, канализации и теплотрассы и сейчас строят основную коробку здания и устанавливают окна. Параллельно идет работа по устройству фасада и внутренним системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

Согласно плану, новая школа в Учалах будет открыта к сентябрю 2022 года.