Уфимец передал крупную взятку сотруднику ФСИН, чтобы его мать не отправили в колонию

Сумма взятки составила 250 тыс. рублей

В Уфе будут судить 32-летнего местного жителя, который через посредника передал взятку в 250 тысяч рублей сотруднику ФСИН. В обмен на эти деньги обвиняемый просил не отправлять свою мать в колонию. Об этом 30 ноября сообщил республиканская прокуратура.

– Обвиняемый в августе 2020 года передал знакомому 250 тысяч рублей для дальнейшей дачи взятки должностному лицу СИЗО-1 […] за решение вопроса об отбывании наказания матерью обвиняемого в следственном изоляторе, без направления в исправительную колонию, – пояснили в ведомстве.

Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело против него будет рассматривать Ленинский районный суд.