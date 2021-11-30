МВД разыскивает в Башкирии без вести пропавшего 12-летнего мальчика

фото: МВД РБ

В башкирском поселке Чишмы без вести пропал 12-летний Илья Абрамов. 28 ноября около 14:00 он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщило региональное МВД.

Приметы мальчика: на вид 12-15 лет, худощавое телосложение, рост – 155-160 см, темные волосы с длинной челкой, карие глаза. Особые приметы – на правой щеке слабозаметный шрам около 1 см.

В день исчезновения Илья был одет в черную вязаную шапку с надписью красно-белого цвета, зимнюю куртку ниже пояса черного цвета с капюшоном, дутые черные штаны, укороченные черные валенки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят обратиться в ближайшее отделении полиции или позвонить по одному из телефонов: 02 (102 – с мобильного), 8 (347) 279 - 39 – 02 (Дежурная часть МВД Башкирии), 8 (347) 279-32-92 (телефон доверия МВД Башкирии), 8(34797) 2-09-62, 2-12-00 (Дежурная часть МВД по Чишминскому району), 8(34797) 2-17-98, 89631322121 (отдел уголовного розыска МВД по Чишминскому району).