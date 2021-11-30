Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 ноября 2021 4:36

При взрыве газового баллона в Башкирии мужчина получил ожоги 70% тела

От возгорания смеси обрушился керамзитоблочный гараж
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Дюртюли при взрыве газового баллона в керамзитоблочном гараже пострадал 34-летний мужчина. Он получил термические ожоги второй и третьей степеней 70% поверхности тела. Инцидент произошел по улице Разиля Мусина, 35 около пяти вечера 29 ноября. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как пояснили спасатели, от возгорания газо-воздушной смеси обрушился гараж и вспыхнул пожар – он уничтожил все имущество в боксе. Пострадавший самостоятельно смог выбраться на улицу. Мужчине оказали неотложную медпомощь и направили в Дюртюлинскую центральную районную больницу.

Расследованием пожара занимается дознаватель МЧС России.