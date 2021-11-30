При взрыве газового баллона в Башкирии мужчина получил ожоги 70% тела

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Дюртюли при взрыве газового баллона в керамзитоблочном гараже пострадал 34-летний мужчина. Он получил термические ожоги второй и третьей степеней 70% поверхности тела. Инцидент произошел по улице Разиля Мусина, 35 около пяти вечера 29 ноября. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как пояснили спасатели, от возгорания газо-воздушной смеси обрушился гараж и вспыхнул пожар – он уничтожил все имущество в боксе. Пострадавший самостоятельно смог выбраться на улицу. Мужчине оказали неотложную медпомощь и направили в Дюртюлинскую центральную районную больницу.

Расследованием пожара занимается дознаватель МЧС России.