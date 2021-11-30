Прокуратура через суд заставила администрацию башкирского города закрыть несанкционированную свалку

Прокуратура потребовало обязать администрацию Сибая ограничить доступ к свалке и обеспечить там охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирская прокуратура через суд заставила администрацию города Сибая закрыть несанкционированную свалку. Местные власти пытались обжаловать это решение в Верховном суде, но тот занял сторону надзорного ведомства.

Основанием для разбирательства стали результаты прокурорской проверки. Инспекция выяснила, что городская администрация нарушила порядок ликвидации несанкционированной свалки, где продолжается приемка и размещение бытовых отходов от региональных операторов.

Ведомство подало иск с требованием признать бездействие властей Сибая незаконным, а также обязать чиновников ограничить доступ к свалке и обеспечить там охрану. Как городской, так и Верховный суд согласились с доводами прокуратуры.