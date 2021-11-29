Синоптики: в последний день ноября и первых числах декабря в Башкирии ухудшится погода

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается ухудшение погоды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается ухудшение погоды. Об этом сегодня, 29 ноября, предупредили синоптики Башгидромета.

30 ноября и 1 декабря в республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и туман. В регионе также усилится юго-восточный и южный ветра – до 15-20 метров в секунду.

2 декабря в Башкирии сохранится мокрый снег, он налипнет на проводах и деревьях. На дорогах возникнут снежные накаты, гололедица. Ветер сменит направление на западное и может усилиться до 15-18 метров в секунду. При осадках видимость на дорогах ухудшится до 500 метров и меньше.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что температура в первый день в Башкирии зимы достигнет плюсовых отметок.