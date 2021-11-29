Суд вынес жителю Башкирии приговор за незаконный отстрел лося

Обвиняемый застрелил лося, разделал его и привез домой Фото: Дмитрий БРУШКО

В Учалинском районе Башкирии местного жителя наказали за незаконный отстрел лося. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила региональная прокуратура.

Суд выяснил, что в январе 2021 года обвиняемый, не имея необходимой лицензии, из охотничьего ружья «ИЖ-43» отстрелил лося, разделал его тушу и в багажнике машины привез домой. Ущерб природе от действий мужчины был оценен в 320 тысяч рублей.

Нелегальный охотник полностью признал вину в преступлении. Он также успел возместить 80 тысяч рублей. Суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Ружье мужчины было конфисковано. Кроме того, был удовлетворен иск прокурора о возмещении причиненного вреда.