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Происшествия29 ноября 2021 10:00

Суд вынес жителю Башкирии приговор за незаконный отстрел лося

Мужчине придется отрабатывать за свой поступок целый год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Обвиняемый застрелил лося, разделал его и привез домой

Обвиняемый застрелил лося, разделал его и привез домой

Фото: Дмитрий БРУШКО

В Учалинском районе Башкирии местного жителя наказали за незаконный отстрел лося. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила региональная прокуратура.

Суд выяснил, что в январе 2021 года обвиняемый, не имея необходимой лицензии, из охотничьего ружья «ИЖ-43» отстрелил лося, разделал его тушу и в багажнике машины привез домой. Ущерб природе от действий мужчины был оценен в 320 тысяч рублей.

Нелегальный охотник полностью признал вину в преступлении. Он также успел возместить 80 тысяч рублей. Суд приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Ружье мужчины было конфисковано. Кроме того, был удовлетворен иск прокурора о возмещении причиненного вреда.