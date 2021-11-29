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Происшествия29 ноября 2021 8:08

В Уфе водитель нелегального такси протаранил столб, пассажирка попала в больницу

На мужчину составили административный протокол
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе 35-летний водитель «Лады Гранта» врезался в электроопору. Его пассажирка получила травму и попала в больницу. Инцидент произошел на улице Выгонной вчера вечером, 28 ноября. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– Водитель с различными травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен, а его 61-летняя пассажирка госпитализирована, – передали в дорожной полиции.

Инспекторы выяснили, что автомобилист вез пожилую женщину в качестве таксиста, однако соответствующего разрешения у него не было. Мужчину привлекли к административной ответственности.