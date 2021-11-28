«Чувствую, что она где-то рядом»: премьер-министр Башкирии рассказал о своей матери

Премьер-министр поделился памятной фотографией своих родителей

Сегодня в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. С теплыми словами в адрес всех матерей республики обратился Радий Хабиров, а премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поделился теплыми воспоминаниями о собственной матери.

- Моей Мамы уже нет в живых, но я часто чувствую, что она где-то рядом. Она всегда была для меня другом и наставником, который учил меня труду, ответственности и решительности. Остаётся она им для меня и по сей день. Принимая какое-нибудь решение, я и сейчас иногда пытаюсь представить себе её реакцию. Это очень помогает, - подчеркнул Назаров.

По словам премьер-министра, в Башкирии делается очень многое для поддержки семей. На эти цели ежегодно выделяется около 100 млрд рублей, которые направляются в качестве материальной помощи в сфере образования, оплаты жилья и коммунальных услуг и различных пособий. Кроме федеральных, в республике оказывается около 30 региональных мер поддержки.

- Чтобы сделать жизни мам и детей комфортнее, мы обновляем материально-техническую базу роддомов, строим современные школы, детские сады, организации допобразования, парки, развлекательные площадки - всего и не перечислишь, - заверил Андрей Назаров.