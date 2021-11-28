В Башкирии в 2020 году у пятерых женщин родились тройняшки

Жительницы Башкирии не стремятся слишком рано обзаводиться детьми Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Башстат подсчитал, сколько двойняшек и тройняшек появилось на свет в республике в прошлом году. Оказалось, что в 2020 году сразу пять женщин подарили миру очаровательных тройняшек. А вот близнецов родилось гораздо больше – 459 пар.

Всего в прошлом году в Башкирии впервые познали радость материнства 14,2 тысячи женщин. Еще около 15 тысяч женщин стали мамами во второй раз, а 11,8 тысяч – решились на третьего ребенка. При этом средний возраст женщины, которые впервые стала мамой, составил 26 лет, и с каждым годом отмечается тенденция к его повышению.