«Ночью караулила, чтобы в ухо таракан не заполз»: жительница Башкирии пожаловалась на ужасающие условия в детской больнице

По словам местных жителей, такие условия были в больнице и много лет назад Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Ишимбая Фая Р. пожаловалась на ужасающие условия в местной детской больнице. На странице в соцсетях Радия Хабирова женщина рассказала, что ее дочь вместе с восьмимесячным внуком попала в больницу, но в палате их атаковали тараканы.

- Во- первых сказали, что лекарства брать с собой, у них лечить нечем! Во- вторых, громадные тараканы! Она всю ночь караулила, чтобы ребёнку этот тараканище в ухо не залез! Может, не только дворики, но и больницы в Ишимбае в порядок приведем? – возмущается женщина.

На обращение горожанки немедленно отреагировали в ЦУР республики. Они уточнили данные ребенка и его матери, а также пообещали связаться с Минздравом, чтобы проработать меры лекарственного обеспечения и борьбы с антисанитарией.