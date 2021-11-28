В Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина, его приятель с глубокими ожогами госпитализирован

Фото: МЧС по РБ

Сегодня ночью в Чишминском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Жители деревни Богомоловка заметили, что горит небольшой бревенчатый домик на улице Садовой и вызвали пожарных. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, в обугленной комнате спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его 48-летний приятель был еще жив, хоть и был сильно обожжен. Его срочно отвезли в больницу, но врачи не дают никаких прогнозов. У пострадавшего обожжено 100 процентов поверхности тела и дыхательных путей.

Сейчас причины обстоятельства смертельного пожара выясняют следователи и дознаватели МЧС. Личность погибшего мужчины также устанавливается.