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Происшествия27 ноября 2021 6:02

В Башкирии за организацию подпольных казино на скамье подсудимых оказалась группа из 15 человек

За без малого три года работы они заработали более 58 млн рублей
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Организатором преступной группы следователи считают 37-летнего жителя Туймазов

Организатором преступной группы следователи считают 37-летнего жителя Туймазов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время перед судом предстанет группа из 15 человек, которых обвиняют в организации подпольных казино в Тумазах и Октябрьском. Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, их обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Обвинительное заключение по делу было утверждено и в скором времени должен начаться судебный процесс.

По версии следствия, организованная преступная группа с ноября 2017 по август 2020 года держала три незаконных казино. Организатором преступного бизнеса был 37-летний житель Туймазов, который руководил «удалеено» - он избегал личного общения со своими соучастниками. Остальные обвиняемые выполняли четко обозначенные обязанности: кто-то был администратором, кто-то охранником, кассиром или занимался техническим обслуживанием игровых автоматов.

Следователи установили, что в результате незаконной деятельности преступная группа заработала более 58 млн рублей. Кроме того, их обвиняют в нарушении авторских прав – по версии следствия, правообладателю игрового программного обеспечения они нанесли ущерб на 28 млн рублей.

В августе 2020 года совместными усилиями СКР по Башкирии и сотрудников МВД подпольные казино были закрыты. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 игровых автоматов, деньги и другие предметы, имеющие значение для расследования дела.

Организатора незаконной сети казино, кроме всего прочего, обвиняют также в самовольной врезке в нефтепровод.

- Обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали частично. В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их движимое и недвижимое имущество наложен арест, - подчеркнули в пресс-службе Следкома по Башкирии.