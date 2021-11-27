В Башкирии на трассе столкнулись легковушка и грузовик: есть жертва и пострадавшие

Фото: МЧС по Башкирии

В минувшую пятницу, 26 ноября, в седьмом часу вечера, на 54-м километре трассы Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись легковушка «Opel» и грузовая ГАЗель. По данным ГИБДД по Башкирии, легковушка выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира, находившиеся в легковом автомобиле, а 50-летняя пассажирка «Опеля» скончалась до приезда скорой помощи.

Столкновение было настолько сильным, что выбраться из легковушки самостоятельно пострадавшие не смогли – их зажало внутри салона. Сотрудники дорожной полиции вызвали спасателей МЧС по Башкирии, чтобы те деблокировали пассажиров. Как отметили в пресс-службе регионального управления экстренного ведомства, спасатели смогли извлечь пострадавших из покореженной машины и передали их в руки медиков.

В причинах и обстоятельствах ДТП теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.