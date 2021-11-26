Статистики назвали продукты, подорожавшие за неделю в Башкирии

Башстат сравнил цены в магазинах на 15 и 22 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башстат сравнил цены в магазинах на 15 и 22 ноября и назвал продукты, подорожавшие за неделю.

Больше всего в цене выросла белокочанная капуста. Сейчас килограмм стоит чуть больше 38 рублей. Это почти на три рубля (или на 8,3%) дороже, чем было неделей ранее. Также увеличилась стоимость маргарина (162,5 руб. за кг: +3,8 % или +6 руб.), фруктовых консервов для детского питания (451 руб. за кг: +3,2% или +14 руб.) и гречки (98 руб. за кг: +2,6% или +2,5 руб.).

Помидоры и огурцы, которые дорожали большую половину осени, напротив, дешевеют. Килограмм огурцов на этой неделе обходится в 111 рублей (-4,3% или -5 руб.), а помидоров – почти 145 рублей (-4,8% или -7 руб.).