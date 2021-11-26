Супружеская пара разбилась в ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Вечером 25 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии при ДТП с внедорожником и грузовиком пострадала супружеская пара. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 125 километре трассы Уфа-Оренбург – там столкнулись автоцистерна MAN и встречный Nissan X-Trail. Внедорожником управляла 44-летняя местная жительница, рядом с ней на пассажирском сиденье находился супруг того же возраста. С различными травмами они были госпитализированы.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается Госавтоинспекция.

За прошедшие сутки на территории Башкирии в еще четырех дорожных авариях пострадали шесть человек.