Башкирия предложила инвесторам вложится в кирпичный завод за 180 млн рублей

Власти республики обещают, что инвестор окупит проект «за два с половиной года» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация развития Башкирии подготовила бизнес-проект для потенциальных инвесторов – строительство «высокотехнологичного» завода по производству кирпичей в Татышлинском районе. Сумма вложений в предприятие на 50 рабочих мест оценивается в 180 млн рублей.

По словам гендира Корпорации развития республики Наиля Габбасова, инвестор сможет настроить производство продукции для продажи внутри региона и за его пределами и окупит проект «за два с половиной года».

Власти республики для размещения предприятия предлагают инвесторам площадку в селе Верхние Татышлы. На участке есть недвижимость, «предназначенная для открытия заводов». Потенциальный предприниматель может как купить эти объекты, так и взять их в долгосрочную аренду. Государство со своей стороны обещает меры поддержки: включение проекта в перечень приоритетных, предоставление участка в аренду без торгов и налоговые льготы.