В одном из районов Башкирии введен карантин из-за нодулярного дерматита

После отбора и осмотра проб 24 ноября было выявлено 17 личных и два фермерских хозяйства с зараженным и переболевшим скотом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Баймакском районе Башкирии с сегодняшнего дня, 25 ноября, введен карантин из-за обнаружения нодулярного дерматита у крупного рогатого скота. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Фанис Аминев.

По словам чиновника, 19 ноября заведующий Ирандыкской ветлечебницы сообщил об обнаружении заболевания крупного рогатого скота с признаками заразного узелкового дерматита. Животные заболели на территории села первое Туркменово. После отбора и осмотра проб 24 ноября было выявлено 17 личных и два фермерских хозяйства с зараженным и переболевшим скотом. В 19 хозяйствах всего содержится 200 голов.

– Зараженные животные ликвидированы. Опасности для других животных не представляют, – передал Аминев.

Со ссылкой на специалистов он добавил, что летальность при нодулярном дерматите не превышает 10%, а при осложнениях вероятность смертности скота возрастает.

Нодулярный дерматит – инфекционная болезнь крупного рогатого скота. Она сопровождается лихорадкой, отеком подкожной ткани и органов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.