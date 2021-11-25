Житель башкирского города зарезал 82-летнюю мать

В два часа в дежурную часть полиции поступило сообщение о пенсионерке, которая позвонила им и успела назвать только свой адрес

В башкирском городе Салавате местный житель зарезал 82-летнюю мать. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел ночью 24 ноября. В два часа в дежурную часть полиции от единой диспетчерской службы поступило сообщение о пенсионерке, которая позвонила им и успела назвать только свой адрес.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. У двери квартиры уже стояли фельдшеры «скорой» – они приехали после вызова пожилой женщины, которая жаловалась на «возбужденное состояние сына».

Полицейским и медикам никто не открывал, в квартире стояла тишина. Правоохранители вызвали сотрудников МЧС, чтобы те вскрыли дверь. После того как жилище было открыто, сотрудники обнаружили внутри мужчину с ножом в руках. Они обезвредили его, после чего – при осмотри квартиры – нашли на балконе труп пенсионерки с ножевым ранением. Погибшая оказалась матерью задержанного. Сейчас с ним работает городской следственный отдел СК.