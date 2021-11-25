В Уфе полицейский дважды пытался покончить с собой в служебном кабинете

Из-за чего полицейский решился на такой шаг, доподлинно неизвестно

Полицейский из Уфы дважды пытался покончить с собой в служебном кабинете, но все же остался жив. Как сообщает издание Пруфы.рф со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, ЧП произошло сегодня в отделении полиции №11. В первый раз оперуполномоченного уголовного розыска успели спасти коллеги, но полицейский решил идти до конца и попытался совершить суицид во второй раз. Сейчас за жизнь мужчины борются врачи. Из-за чего полицейский решился на такой шаг, сейчас устанавливает проверка.

В пресс-службе МВД Башкирии заявили, что «разбираются в ситуации и уточняют, что произошло».