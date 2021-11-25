ГИБДД Башкирии предложила водителям отказаться от поездок из-за снегопада

ГИБДД республики призвала водителей учитывать ухудшение погодных условий при движении за рулем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Башкирию надвигается снегопад. ГИБДД республики призвала водителей учитывать ухудшение погодных условий при движении за рулем, а «по необходимости воздержаться от поездок».

– В зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, – обратилась Госавтоинспекция к автолюбителям.

Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы как на улицах города, так и на трассах.

С предупреждением об ухудшении погоды в Башкирии выступило и региональное МЧС. По данным спасателей, в отдельных районах республики этой ночью пройдет умеренный снег. Кроме того, прогнозируется усиление ветра – до 18 метров в секунду. На отдельных участках автодорог видимости в снеге сократится до 1-2 км. Температура воздуха после захода солнца составит -6-11°, при прояснениях -13,-18°, днем потеплеет до 0,-5°.