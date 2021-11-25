Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 9:30

ГИБДД Башкирии предложила водителям отказаться от поездок из-за снегопада

Дорожная полиция обратилась к автолюбителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ГИБДД республики призвала водителей учитывать ухудшение погодных условий при движении за рулем

ГИБДД республики призвала водителей учитывать ухудшение погодных условий при движении за рулем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Башкирию надвигается снегопад. ГИБДД республики призвала водителей учитывать ухудшение погодных условий при движении за рулем, а «по необходимости воздержаться от поездок».

– В зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, – обратилась Госавтоинспекция к автолюбителям.

Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы как на улицах города, так и на трассах.

С предупреждением об ухудшении погоды в Башкирии выступило и региональное МЧС. По данным спасателей, в отдельных районах республики этой ночью пройдет умеренный снег. Кроме того, прогнозируется усиление ветра – до 18 метров в секунду. На отдельных участках автодорог видимости в снеге сократится до 1-2 км. Температура воздуха после захода солнца составит -6-11°, при прояснениях -13,-18°, днем потеплеет до 0,-5°.