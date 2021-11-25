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Здоровье25 ноября 2021 10:41

Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 103 тысячи

За сутки инфекцию диагностировали у 672 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии сохраняются высокие показатели заболеваемости COVID-19

В Башкирии сохраняются высокие показатели заболеваемости COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 103 023 случая коронавируса. За прошедшие сутки инфекцию подтвердили у 672 человек. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 33 пациента. Всего инфекция унесла жизни 3 380 жителей республики. Переболели коронавирусом 91 923 человека, 711 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились более 1,93 млн человек, вторым – 1,66 млн.