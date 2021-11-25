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Общество25 ноября 2021 8:24

С кондиционером и Bluetooth: власти Башкирии закупают 48 новых машин

Автомобили передадут больницам республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Минздрав Башкирии закупает 48 машин для больниц республики

Минздрав Башкирии закупает 48 машин для больниц республики

В Башкирии закупают 48 автомобилей для районных больниц республики.

По официальным данным, всего на закупку власти региона готовы потратить до 52,8 миллионов рублей. Сообщается, что автомобили поступят в 27 больниц Уфы и Башкирии. Лечебные учреждения получат от 1 до 3 машин. Больше всего автомобилей поступят в Благовещенскую, Иглинскую, Кармаскалинскую и Кушнаренковскую ЦРБ. Также три автомобиля достанутся уфимской детской поликлинике №5.

Примечательно, что для больниц республика закупает легковые автомобили весом не более 1 500 кг. Машины должны быть новыми и комфортными. Среди указанных опций – кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и четырьмя динамиками, парктроником и комплектом зимней резины.

Сейчас автоматизированная система госзакупок принимает заявки от вероятных поставщиков автомобилей. Следующий этап начнется после 2 декабря.