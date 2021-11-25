«Телефон недоступен»: в Башкирии при странных обстоятельствах пропал молодой мужчина

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Родные и близкие 33-летнего жителя Стерлитамака Станислава Ефремова уже шестой день не могут найти себе места от беспокойства. Днем 19 ноября молодой мужчина вышел из дома по делам и ушел в неизвестном направлении. К сожалению, с того времени от Станислава нет никаких известий.

- Вообще не можем представить, куда он мог уйти. Телефон недоступен, всех друзей-приятелей обзвонили, никто его не видел. Никаких проблем у брата не было, перед пропажей они ни с кем не ссорился. Все очень странно, но мы не теряем надежду найти его живым и невредимым, - говорит сестра Станислава Людмила Ефремова.

Сейчас родные пропавшего мужчины обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Отклик», а также написали заявление в полицию.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, зелено-карие глаза, шрам над левой бровью.

Был одет: черная болоньевая куртка, темные джинсы, черные зимние ботинки, зимняя кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении Станислава Ефремова, просьба сообщить его родственникам по номеру 8(937)301-24-06.