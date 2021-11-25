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Общество25 ноября 2021 5:59

Прогноз: в 2024 году средняя зарплата в Башкирии превысит 50 тысяч рублей

Глава Минэкономразвития региона заявил, что динамика величины оплаты будет опережать темпы инфляции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минэкономразвития Башкирии прогнозирует рост средней зарплаты до 50,4 тысячи рублей

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует рост средней зарплаты до 50,4 тысячи рублей

В 2024 году средняя зарплата в Башкирии вырастет до 50,4 тысячи рублей. Такой прогноз на заседании регионального парламента 25 ноября представил министр экономического развития республики Рустам Муратов.

– Динамика величины оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. В номинальном выражении в 2024 году прирост составит 24% к уровню 2021 года. Прирост реальной заработной платы в прогнозном периоде составит порядка 10%, – заявил чиновник.

фото: слайд презентации Минэкономразвития РБ

фото: слайд презентации Минэкономразвития РБ

Муратов добавил, что рост реальных располагаемых денежных доходов в 2022 году прогнозируется на уровне 99,8% с последующим ежегодным наращиванием до 101,4% к 2024 году.