Ушел из жизни известный уфимский бард Валерий Русских

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На днях в Уфе ушел из жизни известный бард Валерий Русских. О кончине музыканта рассказал в своих социальных сетях его друг Рустэм Файрушин.

Товарищ артиста отзывается о нем как о замечательном друге, великолепном музыканте, поэте и «во всех смыслах ярком и скромном человеке».

– Ни душа ни сердце не принимает эту страшную новость, ведь было столько планов на следующее лето, собраться, как бывало, и попеть. Я благодарен судьбе за знакомство с Валерой в далекие девяностые года, когда мы до утра на Монументе Дружбы втроем всю ночь пели свои любимые песни – такое не забывается никогда, – пишет Файрушин.

«КП-Уфа» выражает соболезнования родным и близким Валерия Русских.