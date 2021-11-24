В Башкирии родителей пустят на утренники в детсадах только при наличии QR-кода

Минобр запретил привлекать на утренники аниматоров, артистов и фотографов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии родители смогут посетить новогодние утренники в детских садах только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса либо о перенесенной за последние полгода инфекции. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил республиканский Минобр.

– Проведение новогодних мероприятий (утренников) в Башкирии будет организовано для каждой дошкольной группы отдельно с соблюдением санитарных требований, – передали в ведомстве. – Привлечение внешних аниматоров, артистов, фотографов и других посторонних лиц не допускается.

Министерство также требует соблюдать во время утренников социальную дистанцию, организовать проветривание помещений во время перерывов и термометрию «всех лиц, входящих в детский сад».