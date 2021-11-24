Уфимец утопил свою 16-летнюю девушку в ванной

фото: СК РБ

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, совершенном в Уфе более семи лет назад. Ее утопил в ванной собственный парень. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В августе 2014 года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками утопления. Характер ее смерти был установлен как криминальный.

– Тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в гостях пока его родителей не было в городе. Молодой человек пояснил, что ушел из дома с утра, а когда вернулся, длительное время не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон и обнаружил тело девушки, – рассказали в СК РБ.

Соседи и знакомые молодого человека подтвердили его показания. Тогда – в 2014 году – следователи не смогли установить подозреваемого. В 2021 году они вернулись к расследованию дела. Сыщики вновь изучили материалы, проанализировали детализацию разговоров потерпевшей и ее друга, а также допросили их родственников и знакомых. В конечном счете им удалось опровергнуть алиби парня погибшей и изобличить его в убийстве. Во время допроса он во всем сознался.

Версия следствия такова. 9 августа 2014 года подозреваемый, которому на тот момент было 23 года, вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. На фоне этого между ним и девушкой вспыхнула ссора. Во время конфликта молодой человек погрузил голову подруги в ванну и удерживал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После этого злоумышленник закрыл квартиру и стал стучать в дверь и просить соседей о помощи. Он выставил все так, будто он вернулся домой, а девушка ему не открывает. Впоследствии парень попал в свою квартиру через балкон соседей.

Следователи продолжают работать с подозреваемым. Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить его под стражу.