Супруги из Башкирии умерли от коронавируса с разницей в пару часов

Супруги не делали прививку. хотя находились в группе серьезного риска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Туймазах от коронавируса скончалась пожилая супружеская пара, причем муж и жена угасли от вируса один за одним, с разницей в несколько часов. Эту печальную историю рассказала врач ковид-госпиталя, куда привезли супругов, Эльзара Талипова.

- Привезли их с разницей в неделю. Сначала мужчина с гипертонией и поражением легких около 70% - его сразу перевели в реанимацию. Потом женщину привезли с поражением легких 50%, а у нее целый букет болезней – и диабет, и ожирение, и гипертония, - вспоминает Эльзара Талипова в беседе с изданием «Туймазинский вестник».

Как оказалось, супруги не были вакцинированы, хотя их заболевания не являлись противопоказаниями к прививке. Поэтому болезнь их протекала очень тяжело – они месяц пролежали в реанимации и скончались в один день.

- Мужчине первому стало хуже. Он умер вечером, примерно в десять часов вечера, а его жены не стало под утро. Ему 61 год, ей даже 60 не было, - вздыхает врач.

По словам Эльзары Талиповой, большинство пациентов в реанимации – ярые антипрививочники. Однако тяжелое течение болезни заставило их пожалеть о своем категоричном решении.