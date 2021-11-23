От отравления спиртом в Башкирии с начала года скончался 141 человек

Общий показатель отравлений спиртом в Башкирии составляет 20,1 случая на 100 тыс. человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии с января по октябрь текущего года от отравлений спиртосодержащей продукцией умер 141 человек (за тот же период 2020 года было 144). Показатель смертности составил 3,5 на 100 тыс. населений. Об этом 22 ноября сообщил региональный Роспотребнадзор.

Летальные исходы от отравления спиртом были зарегистрированы в:

– Уфе – 38 случаев;

– Иглинском районе – семь;

– Салавате и Стерлитамаке – по шесть;

– Илишевском районе – пять;

– Октябрьском, а также в Аургазинском и Уфимском районах – по четыре;

– Ишимбае, а также в Альшеевском, Баймакском, Белорецком, Краснокамском, Татышлинском, Туймазинском – по три;

– Белебее, Белорецке, Благовещенске, Нефтекамске, а также в Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Караидельском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Мечетлинском, Учалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах – по два;

– Баймаке, Бирске, Давлеканово, Кумертау, Янауле, а также в Аскинском, Бакалинском, Балтачевском, Давлекановском, Калтасинском, Кигинском, Мелеузовском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Чишминском районах – по одному.

Общий показатель отравлений спиртом в Башкирии составляет 20,1 случая на 100 тыс. человек. Республиканский уровень интоксикаций в 2,3-4 раза превысили города Октябрьский, Стерлитамак, Туймазы, Дюртюлинский и Стерлитамакский районы.