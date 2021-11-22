В Башкирии выявлены случаи поставки просроченных продуктов для питания школьников

Назаров попросил глав городов и районов, а также директоров школ взять на «более жесткий контроль» ситуацию с питанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирских школах выявлены случаи поставки просроченных продуктов для питания учащихся. Об этом сегодня, 22 ноября, на оперативном совещании в местном правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

– Выявлены факты, когда попадают на стол детям и хранятся для последующего приготовления продукты, у которых срок годности уже пришел. Это недопустимо и дает риски того, что дети будут иметь какие-то расстройства или болезни, – сказал Назаров. – Были факты, завоза продукты с просроченным сроком годности. Странно. Качество питания в школах должно быть на очень-очень высоком уровне.

Премьер также отметил в школах республики низкое освоение федеральных субсидий на организацию горячего питания для учащихся 1-4 классов. Он попросил глав городов и районов, а также директоров образовательных учреждений взять на «более жесткий контроль» ситуацию со школьным питанием.