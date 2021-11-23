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Общество23 ноября 2021 4:30

Башкирия упорядочит резидентам ТОСЭР льготное налогообложение

Местный парламент рассмотрит соответствующий законопроект 25 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который упорядочит льготное налогообложение для организаций ТОСЭР

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который упорядочит льготное налогообложение для организаций ТОСЭР

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который упорядочит льготное налогообложение для организаций, ведущих свою деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Новая норма будет рассмотрена на пленарном заседании Госсобрания-Курултая, которое пройдет в четверг, 25 ноября.

– Резиденты ТОСЭР пользуются льготами по налогу на прибыль организаций, но применять пониженную ставку налога они могут только в отношении той прибыли, которая получена от деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. Законопроектом предлагается применять пониженную ставку ко всей налоговой базе, – пояснил суть законопроекта спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Чтобы воспользоваться пониженной ставкой к налоговой базе, резиденту ТОСЭР нужно будет вести раздельный учет доходов. В то же время доходы от видов деятельности, прописанных в соглашении об участии в ТОСЭР, должны составлять не менее 90% от всех доходов.

Толкачев добавил, что законопроект призван сделать систему льготного налогообложения «более прозрачной». Минфин республики ожидает, что выпадающие доходы бюджет компенсируются поступлениями от резидентов ТОСЭР.

В Башкирии действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития – в Белебее, Кумертау, Нефтекамске, Белорецке и Благовещенске.