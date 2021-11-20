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Происшествия20 ноября 2021 16:46

В Башкирии 12 человек, включая пятерых детей, застряли в снегах во время поездки на квадроциклах

Эвакуация продолжается до сих пор
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня вечером, 20 ноября, в Нуримановском районе Башкирии 12 человек, включая пятерых детей, отправились в поездку на квадроциклах и застряли в снегах. Подробности произошедшего рассказали сотрудники пресс-службы республиканского Госкомитета по ЧС.

Один из членов группы рассказал, что путешественники направились в сторону урочища Гоголевские пруды с базы Бухта Кила. Маршрут был им знаком, так как довольно часто катались там. Однако выпало много снега, и к этому группа не была готова.

Ситуация осложнилась еще и тем, что несколько квадроциклов вышло из строя. Поэтому только часть путешественников смогла отправиться на базу.

– На данный момент спасатели Госкомитета республики по ЧС уже эвакуировали двух человек, доставив их на базу отдыха, и вновь выехали к месту происшествия для оказания помощи оставшимся там людям и эвакуации техники, – сообщило ведомство.