В Башкирии из-за нарушений требуют закрыть детский игровой зал

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В башкирском Нефтекамске городская прокуратура требуют закрыть детский игровой зал. Сотрудники ведомства обратились с соответствующим иском в суд.

Как сообщает пресс-служба Нефтекамского городского суда, прокуратура выявила грубые нарушения пожарной безопасности при осуществлении деятельности детского игрового зала. Ведомство подало иск против собственника и арендатора помещения с целью запретить осуществление деятельности и эксплуатацию здания до тех пор, пока выявленные нарушения не будут устранены.

– Судебное заседание по гражданскому делу было отложено в связи с неявкой ответчиков. Ранее решением Нефтекамского городского суда уже были удовлетворены требования прокурора города к этим же ответчикам по устранению иных нарушений пожарной безопасности в данном здании, – сообщила пресс-служба суда.