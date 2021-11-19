Госдума согласилась рассмотреть законопроект Башкирии о штрафах за завышенные счета по коммуналке

Десятки тысяч жителей Башкирии ежегодно жалуются на завышенные платежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная дума в январе рассмотрит предложенный Башкирией законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций при выставлении завышенных счетов за коммунальные услуги. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Мы предлагаем привлекать ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с твердыми коммунальными расходами к административной ответственности за некорректный расчет платы за коммунальные услуги, – напомнил суть законопроекта спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Он пояснил, что если Госдума поддержит Курултай республики, то Госжилнадзор получит возможность оформлять на ресурсников протоколы об административных правонарушениях.

По словам Толкачева, десятки тысяч жителей Башкирии ежегодно жалуются на завышенные платежи за коммунальные услуги, а суммы перерасчетов после проверок исчисляются «десятками миллионов рублей» – в 2019 году 69,5 млн рублей, в 2020 – 53,5 млн.