Уфимец запрыгнул на балкон соседнего дома на пятом этаже и убил пенсионерку

фото: ГТРК "Башкортостан"

В Уфе будут судить местного жителя, который под воздействием наркотиков убил 71-летнюю пенсионерку. Он проник к ней в квартиру через балкон на пятом этаже, запрыгнув туда с соседнего дома. Об этом сообщил ГТРК «Башкортостан».

Преступление произошло еще в апреле. По версии следствия, 46-летний Ринат Мантиков у себя квартире принял наркотики и залил их алкоголем, из-за чего у него начались галлюцинации. По словам подозреваемого, он услышал топот этажом выше, который мешал ему спать. Но вместо того чтобы подняться на восьмой этаж, откуда доносились звуки, он по какой-то причине решил спуститься ниже.

Мужчина в одних трусах проник в чужую квартиру в на шестом этаже через балкон – там никого не оказалось. Тогда Мантиков решил устроить погром в жилище. Затем он перепрыгнул на балкон пятого этажа соседнего дома. В этой квартире его увидела пожилая хозяйка. Она закричала, и подозреваемый набросился на нее и убил. После этого он надел на себя одежду пенсионерки и скрылся. Дом он покинул цивильным способом – спустился на лифте и вышел через подъезд. В тот же день мужчина также угрожал расправой 86-летнему соседу и ранил его руку ножом.

Следователи вычислили злоумышленника по камерам наблюдения и следам крови на трех балконах. За убийство Мантикову грозит до 15 лет тюрьмы.