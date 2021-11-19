В Уфе после пожара в жилом доме обнаружили трупы двоих мужчин

фото: МЧС РБ

В Уфе при пожаре в жилом доме погибли два человека. Инцидент произошел минувшей ночью, 19 ноября, передали в региональном МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера экстренного ведомства поступил в 1:11. Сообщалось о горении мусора в нежилой квартире одноэтажного бревенчатого дома на двух хозяев по улице Свободы, 64.

– С жилой квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, не пострадали, – рассказали в МЧС.

Открытое горение было ликвидировано уже в 1:23. Спустя 40 минут при разборе места происшествия спасатели обнаружили трупы двоих мужчин – предположительно, они были бомжами. Личности погибших устанавливаются. В причинах пожара разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.