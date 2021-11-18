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Общество18 ноября 2021 13:22

Синоптики: на выходных в Башкирии ухудшится погода

Активный североатлантический циклон принесет в республику метель и сильный ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На выходных на Башкирию обрушится метель

На выходных на Башкирию обрушится метель

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии на грядущих выходных, 20 и 21 ноября, ожидается ненастная погода. В республике прогнозируется сильный снег (в том числе и мокрый), метель, порывистый ветер до 23 метров в секунду, гололед, а также снежные заносы и накат на дорогах. Видимость в осадках сократится до 500 метров и меньше. Как пояснили в Башгидромете, ухудшение погоды связано с тем, что на регион сместится активный североатлантический циклон.

В субботу и воскресенье преобладающая температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем +2,-3°. В начале следующей недели интенсивность атмосферных явлений будет ослабевать.

В ближайшие сутки, с 18 на 19 ноября, в Башкирии обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут -4,-9° (в северных и горных районах -13,-18°), днем 0,-5°. Над отдельными участками автодорог нависнет туман, он ухудшит видимость до 500-1000 метров.