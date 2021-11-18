фото: соцсети

Вечером 17 ноября в небе над Башкирией взорвался метеорит. Уникальное явление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома в городе Нефтекамске. Ролик в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как на землю приземляется светящийся объект, который впоследствии будто вспыхивает и скрывается за домами.

– Прогуливались с мужем и случайно увидели на небе вот «это». Была вспышка, как упала, но никаких звуков не было. Сначала подумала, что запустили салют, ну конечно же ожидали хлопок и очередной залп, но нет – ничего такого не было. На видео не так уж видно, озарило небо яркой вспышкой после падения, – поделилась свидетельница.

Как рассказали на «Пятом канале», небесное тело было замечено не только в Башкирии, но в Удмуртии и Татарстане. Предположительно, это был крупный метеорит из метеорного потока Леониды, именно прошедшей ночью он должен был достичь пика своей активности. Вспышка была вызвана тем, что метеорит сгорел в атмосфере.