В 2022 году Башкирия субсидирует авиакомпаниям полеты по 11 направлениям

Девять направлений республика субсидирует на 30,5% и два - на 61% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году бюджет Башкирии субсидирует авиакомпаниям 11 направлений из Уфы и обратно. Количество таких авиарейсов увеличится 30%. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

– Субсидии предоставляются на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети, – объяснил чиновник.

Республика софинансирует девять направлений в размере 30,5% (рейсы в Волгоград, Екатеринбург, Киров, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Пермь, Омск, Воронеж) и два направления – на 61% (Краснодар и Самара). Еще шесть направлений субсидируют другие регионы (Махачкала, Надым, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск, Новосибирск).